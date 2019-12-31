Haberler » Güncel » Çeled Uşakları Antep savunmasını anlattı - Haber

Çeled Uşakları Antep savunmasını anlattı

Antep'in Kurtuluşu'nun 98'inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Çeled Uşakları Tiyatro Ekibinin tiyatral gösteri ilgiyle izlendi.

31.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:10 Çeled Uşakları Antep savunmasını anlattı

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "25 Kurtuluş Günü" temalı tiyatro gösterisine binler akın etti. Onat Kutlar Konferans Salonu'nda organize edilen tiyatro gösterisinde Çeled Uşaklar, 25 Aralık Kurtuluş Günü'nün anlatıldığı etkinlikte, ilk etapta öğrencilerle ardından halkla buluştu. 10 Ay 9 gün boyunca büyük bir mücadelenin verildiği savaşı, oyunculuklarıyla yeniden gözler önüne seren Çeled Uşakları, sahne performanslarıyla izleyicileri duygulandırdı, yaklaşık 100 yıl önce yaşanan vatan mücadelesini tekrar canlandırıldı.

Anteplilerin destansı mücadelesinin anlatıldığı tiyatro gösterisinde; açlık ve yokluk, iman gücü, vatan millet aşkı, boyunduruk altına girmeyi reddeden bir halkın kahramanlık öyküsü anlatıldı.

25 Aralık Kurtuluş Günü tiyatro etkinliğinde; Antep müdafaasında, annesine saldıran Fransız askerlerine taş atarak karşı koymaya çalışan Şehitkâmil, köprübaşındaki mücadelesiyle Şahinbey, bağımsızlık için gösterdiği kararlılıkla Karayılan tekrar anıldı.


Gaziantep, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:45   Evlat nöbetindeki ailelerden Emine Erdoğan'a teşekkür - Haber
18:45   Hong Kong yeni yıla protestolarla giriyor - Haber
18:45   Borsa yılı rekorla tamamladı - Haber
18:39   Malatya'da hayvan varlığı arttırılacak - Haber
18:37   Başkan Özcan'dan personele yeni yıl ziyareti - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
16:20   Irak'ta Haşdi Şabi'den "ABD'nin askeri üslerini kuşatma" tehdidi! Bağdat Büyükelçiliği'nin bir kapısı daha ateşe verildi - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
31.12.2019 18:47:14