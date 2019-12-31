Çeled Uşakları Antep savunmasını anlattı

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "25 Aralık Kurtuluş Günü" temalı tiyatro gösterisine binler akın etti. Onat Kutlar Konferans Salonu'nda organize edilen tiyatro gösterisinde Çeled Uşaklar, 25 Aralık Kurtuluş Günü'nün anlatıldığı etkinlikte, ilk etapta öğrencilerle ardından halkla buluştu. 10 Ay 9 gün boyunca büyük bir mücadelenin verildiği savaşı, oyunculuklarıyla yeniden gözler önüne seren Çeled Uşakları, sahne performanslarıyla izleyicileri duygulandırdı, yaklaşık 100 yıl önce yaşanan vatan mücadelesini tekrar canlandırıldı.

Anteplilerin destansı mücadelesinin anlatıldığı tiyatro gösterisinde; açlık ve yokluk, iman gücü, vatan millet aşkı, boyunduruk altına girmeyi reddeden bir halkın kahramanlık öyküsü anlatıldı.

25 Aralık Kurtuluş Günü tiyatro etkinliğinde; Antep müdafaasında, annesine saldıran Fransız askerlerine taş atarak karşı koymaya çalışan Şehitkâmil, köprübaşındaki mücadelesiyle Şahinbey, bağımsızlık için gösterdiği kararlılıkla Karayılan tekrar anıldı.