Çelenk koyma töreninde Korona virüs tedbirleri
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen çelenk koyma töreninde Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalar ön plana çıktı.
10.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:37
Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk koyma törenine katılan İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polislerin eldiven giyip maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uyması dikkat çekti. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA