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Celeplikle geçen ömür

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin Kaya, baba mesleği celepliği yarım asırdır sürdürüyor.

21.02.2020 19:13 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:15
'nın ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin Kaya, baba mesleği celepliği yarım asırdır sürdürüyor.
Mesleğe 28 yaşında başlayan Kaya, yıllardır geçimini küçükbaş hayvanı ticareti yaparak sağlıyor.
Kaya, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini severek sürdürüyor.
Hüseyin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından öğrendiği mesleğini iki çocuğuyla sürdürdüğünü söyledi.
İlerleyen yaşına rağmen yaptığı işte zorlanmadığını ifade eden Kaya, geldiği Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarının bölgenin "en büyük ve en modern" canlı hayvan pazarı olduğunu kaydetti.
Merdan Kaya da babasından öğrendikleriyle mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını anlatarak, "Babamın, dedemin mesleğini 24 yıldır severek yapıyorum. Babam ve kardeşlerimle çalışmak çok zevkli. Evde de bir aradayız işte de bir aradayız." diye konuştu.
Celeplikle geçen ömür

Hüseyin Kaya, Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA


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