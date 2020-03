Çelik: "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kahraman Türk Kadınlarına İthaf Ediyoruz"

AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Av. Ayşe Deniz Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı mesajda bu anlamlı günü kahraman Türk kadınlarına ithaf ettiklerini söyledi.



KADINLARIMIZ ÖNEMLİ BİR AYRINTIDIR



Türk milletinin varoluş mücadelesinde kadınların önemli bir ayrıntı olduğunu belirten Çelik, "Yüzyıldır devam eden vatan mücadelemizi sürdürürken kimi zaman ülke içinde, kimi zaman sınırın ötesinde, kimi zaman kamu görevinde ve kimi zaman da şehirlerimizin meydanlarında şehit düşen kahramanlarımız, geride her şehrimizde şehadetin anıtını ve her hanede aziz anılarını bırakmıştır." dedi.



ŞEHİTLERİMİZE MİNNET BORÇLUYUZ



AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Av. Ayşe Deniz Çelik, mesajında, "Vatan evlatları bu topraklar uğruna şehit düştüğünde, onlara duyduğumuz derin minnetin ardında hepimiz tarifsiz bir acı hisseder, düşünmekten kaçamadığımız o ağır hal ile şehitlerimizin aileleri, anneleri, kardeşleri, eşleri, çocukları gözümüzün önüne gelir. Ancak şehadetin kutsiyeti ile teskin olabilirken; evladını, eşini, babasını, kardeşini ebediyete gönderen şehit ailelerin imtihanı, artık hepimizin imtihanı olur ve kahramanlarımızın artlarında bıraktığı aileleri de hepimizin en büyük emaneti haline gelir." dedi.



Çelik şöyle devam etti: "Türkiye'nin geleceğini teminat altına alan ve milli güvenliğini tesis eden bütün mücadelelerin ardında şehitlerimizin, gazilerimizin, kahraman askerlerimizin sarsılmaz vatanseverliği, büyük fedakarlıkları vardır. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, bugün de askerlerimiz vatanımızın müdafaasını en güçlü şekilde icra etmekte, canları pahasına bir mücadele vererek ülkemize uzatılan mütecaviz ellere karşı durmaktadır. Bu mücadelede kahramanca çarpışıp şehadet mertebesine ulaşan şehitlerimizin aziz hatıraları tarihimizin en müstesna yerinde bulunacaktır. Şehitlerimizin mirasları hepimizin hassasiyetle üzerinde titrediği, en kıymetli emanetimiz olacaktır. Bu kıymetli emaneti "bir ölür bin doğarız" diyerek büyük bir sabır ve özveriyle taşıyan şehit annelerinin, eşlerinin, kız kardeşlerinin ve bütün ailelerinin her daim yanlarında olmak, şehitlerimizin anısını titizlikle muhafaza etmek hepimizin ortak görevidir."



KAHRAMAN KADINLARIMIZ ASLA BİTMEYECEK!



AK Parti Erzurum İl Kadın Kolları Başkanı Av. Ayşe Deniz Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Metanetleri, sabırları ve dik duruşlarıyla hepimize ilham olan şehit aileleri, hala sırrına erilememiş İlahi güzelliğin ve bu güzelliğin işareti olan Hz. Peygamberimizin simgesi olan bir gül misali hayatlarımızın geçiciliğine, baki olanın her daim en yukarıda dalgalanan bayrağımızın olduğunu bize en derinden tekrar tekrar hatırlatır.



Bu düşüncelerden hareketle, AK Parti Kadın Kolları olarak bu yılki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü KAHRAMAN TÜRK KADINLARINA ithaf ediyoruz. Kahraman kadınlarımız ve tüm şehitlerimiz adına 1987'ye göndereceğimiz mesajlarla güllerimizi şehitlerimize ve askerlerimize göndererek TSK Güçlendirme Vakfı'nda gül bahçemizi oluşturuyoruz.



Kahraman Türk Kadınları asla bitmeyecek. Şehadetleriyle topraklarımızı bizlere vatan kılan, geleceğimizin emniyet içinde olmasını temin eden, ülkemizi her türlü terör belasından beri tutan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve hürmetle anıyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA