Çelik: "(AK Parti ilçe kongreleri) Ağustosta başlamak gibi değerlendirmemiz var"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

03.06.2020 19:41 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:46
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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Çelik: "(Barolarla ilgili düzenleme) Tabii ki demokratik olacaktır, meslek örgütlerinin mesleki faliyetlerini güçlendiren, hukuk ve demokrasi konusundaki hassasiyetlerine destek veren içerikler tartışılacaktır. Modellerini tartışmaya devam ediyoruz, şekillendiği zaman açıklanacak."
Çelik: "(AK Parti ilçe kongreleri) Ağustosta başlamak gibi değerlendirmemiz var, Kovid tedbirlerine uygun model oluşturacağız. Bir kamp takvimimiz yok" Çelik: ’(AK Parti ilçe kongreleri) Ağustosta başlamak gibi değerlendirmemiz var’

Kaynak: AA

Etiketler: Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Güncel, Haber

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