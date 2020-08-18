Çelik: "(Biden'ın sözleri) Hiç kimse demokrasimizi çalamaz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

18.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 18.08.2020 19:39

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.(2)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'in sözleri) Bunun Demokrat Parti'nin başkan adayı tarafından ortaya koyulmuş olması Amerikan siyaset sistemindeki değer krizini göstermesi bakımından önemli."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Biden'ın sözleri) Hiç kimse demokrasimizi çalamaz, demokrasimizi yıkamaz, hiç kimse siyasi sistemimize müdahale edemez."

Çelik: ’(Biden’ın sözleri) Hiç kimse demokrasimizi çalamaz’

Kaynak: AA

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