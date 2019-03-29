Çelik Çesa Group: A'dan Z'ye Hayvancılık

Çelik Çesa Group Şatış Pazarlama Müdürü Osman Yamak, "2003 yılında rahmetli Mevlüt Çelik tarafından kurulmuş bir firmayız. Firmamız altında; canlı hayvan ithalatı, ilaç ve perakende hizmetleri sunuyoruz. Çelik Çesa'nın vizyonu A'dan Z'ye hayvancılıkla ilgili tüm ihtiyaçları müşterilerle buluşturanbir yapıya sahip." şeklinde konuştu.

"2019'DA HİZMET AĞI GENİŞLEYECEK"

Satış Pazarlama Müdürü Osman Yamak, "Firmamız çatısı altında bulunan Agro Avrasya,müşterilerin ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap veren ve ekiplerle sahada ziyaretler yapan müşterinin faydasına olacak ürünlerle buluşturmayı amaçlayan bir marka. Bu doğrultuda çalışan 3 tane mağazamız var ve hizmetleri kesintisiz devam ediyor. Bu hizmet ağını genişletmek içinde bu yıl içerisinde 3 tane daha mağaza açmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜRÜN GAMIMIZ BÜYÜYECEK"

Osman Yamak, " 2 bin çeşide yaklaşan bir ürün gamımız var. Bu rakamı da bu sene içerisinde 2 bin 300 civarına çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni bir uygulamaya geçtik. 'Bu çiftlik hangi çiftlik' uygulamasıyla yaklaşık 4 bin 5 bin çeşit ürünlerle müşterilere bir adım kadar yakın olmak istiyoruz. İşte bu amaçla bu çiftliği kurduk. Bu çiftlik küçükbaştan büyükbaşa kadar içerisinde tüm ürünlerle müşterilerimize bir adım daha yakınlaşarak onların hizmetini hızlandırmak istiyoruz." dedi.