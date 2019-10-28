Haberler » Güncel » Çelik: 'DEAŞ'a karşı yapılan neyse PYD/YPG ve PKK'ya karşı da aynısının yapılması gerekir'

Çelik: "DEAŞ'a karşı yapılan neyse PYD/YPG ve PKK'ya karşı da aynısının yapılması gerekir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

28.10.2019 19:56
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (4)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "YPG/PYD terör örgütünün varlığı DEAŞ'ı geriletmek değil, tam tersine DEAŞ'ın zemin bulmasına imkan vermektedir."
Çelik: "Tüm terör örgütleriyle mücadele, herkesin ilkeli bir şekilde hepsine karşı aynı tavrı almasıyla mümkündür. DEAŞ'a karşı yapılan neyse PYD/YPG ve PKK'ya karşı da aynısının yapılması gerekir"
Çelik:

Ömer Çelik, AK Parti, YPG, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:35 Cumhuriyet ve şehitler için 24 saatlik canlı heykel gösterisi
21:33 Antalya'da denizde çıkan hortum korkuttu
21:30 Kaçak sigara ile yakalanan 2 polis serbest bırakıldı
21:30 Siirt'te kamyonun çarptığı 15 koyun telef oldu
21:30 Comolli'den İrfan Can'a yakın takip
21:30 Bakan Pakdemirli'den Cumhuriyet Bayramı mesajı
21:21 Şili'de zam karşıtı protestolar devam ediyor
28.10.2019 21:36:30