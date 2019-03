Çelik: "Esnafımızı Dünya Pazarına Açmayı Hedefliyoruz"

Kaynak: İHA

AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını Manavgat'ta sürdürdü. Programına esnaf ziyareti ile başlayan Çelik, istikrar vurgusu yaptı. "Ekonominin lokomotifi esnafımıza nefes aldırmak için 16 yıldır tüm imkanlarınızı seferber ettik. Yeni dönemde esnafımızı dünya pazarına açmayı hedefliyoruz" dedi.AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, 31 Mart'tan sonra da milletin ve esnafın desteği ile istikrarın süreceğini, Türkiye'nin daha da güçleneceğini söyledi."İstikrar sürecek, Türkiye güçlenecek"Esnafın ahilik geleneğinin temsilcileri olduğunu belirten Çelik, "Türkiye son 16 yılda her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdi. Taş üstüne taş koyarak ekonomimizi 3,5 kat büyüttük, ihracatımızı 5 kat arttırdık. Ahilik biz demek, kardeş olmak demektir. Bir ve beraber olmaktır. Ahilik kültürünün yaşatılması için bugüne kadar var gücümüzle çalıştık. Ekonomimizin bel kemiği esnafımızın hiç yalnız bırakmadık. Ahilik kültürünün yaşatılmasına yönelik çalışmaları destekledik ve Esnaf Ahilik Sandığını kurduk. Esnafımız can suyu vermeyi desteklerle sürdürdük. Bundan sonra da büyük Türkiye yolunda istihdamın, üretimin ve ihracatın yükünü taşıyan KOBİ'lerin yanında olmaya devam edeceğiz. Esnaf ve sanatkarlarımızın artık yerel olmaktan çıkıp E-ticaret imkanlarını da kullanarak ihracatçı olmasını istiyoruz. E-ticaret konusunda eğitim veriyoruz. Esnafımızı dünya pazarına açmayı hedefliyoruz. 31 Mart'tan sonra da istikrar sürecek, Türkiye güçlenecek" şeklinde konuştu."Güçlü esnaf, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye"Dünyanın ekonomik ve teknolojik açıdan yeni bir sürece girdiğine dikkat çeken Çelik, sözlerine şöyle devam etti: Esnaf kalkınmada anahtar aktördür. Kredi imkanlarının genişletilmesinden kamuya olan borçların yapılandırılmasına kadar esnafımızı güçlendirecek adımlar attık. "Güçlü esnaf, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye" diyerek birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Esnaf ve sanatkarımız vergi, banka borçları ve yüksek faiz oranları nedeniyle işlerini büyütmekte sıkıntı yaşıyordu. 2002 yılında yüzde 47 ile kullanılan faizi Cumhuriyet tarihinin en düşük oranı olan yüzde 4 seviyesine indirdik. Esnaflarımıza yeni finans modelleri ile işlerini geliştirme ve büyütme imkanı sunmayı hedefliyoruz. Yükselişimizin lokomotif unsuru esnaf ve sanatkarlarımıza yeni sayfalar açarak destek olmayı sürdüreceğiz.""Menderes Türel Manavgat'a çağ atlattı"Manavgat'ta yapılan hizmetlere de değinen Sena Nur Çelik, "Manavgat Devlet Hastanesi'ne 100 yataklık ek blok yapımını 2015 yılında bitirdik. 400 yataklı Yeni Devlet Hastanesi için çalışmalara başladık. Antalya'nın 6. üniversitesi olacak Şelale Üniversitesi'ni hayata geçireceğiz. Proje çalışmaları tamamlanan Antalya-Alanya Otoyolu'na Manavgat'tan bağlantı yolu yapılarak hem trafik azalacak hem de Antalya hattından İzmir'e kadar uzanacak yol ile güvenli ve hızlı seyahat imkanı sağlanacak. Konya hattından gelip Manavgat üzerinden batıda Antalya'ya ve doğuşa Alanya'ya geçecek olan hızlı tren projesinin yapımına da başlayacağız.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in hizmetleri Manavgat'a çağ atlattı. Son 5 yılda yapılan 497 Milyon 490 Bin TL'lik yatırım Manavgat'ın güzelliğine güzellik kattı. Bankalar, Şelale, Antalya, İbrahim Sözen, Hasan Fehmi Boztepe ve Hastane Caddelerini altyapısı yenilendi. Bu yıl aşırı yağışlar Manavgat'taki altyapımızın kalitesini gözler önüne serdi. Alışılagelen su taşkını görüntüleri tarihe karıştı. Manavgat'ı Türkbeleni Millet Bahçesi'ne kavuşturduk. Hemşerilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için Menderes Türel'in hayata geçirmeyi planladığı Sorgun Doğa Parkı 1000 hemşerimize ekmek kapısı olacak. 8 kilometrelik sahil bandı büyükşehir tarağından tamamen yenilenecek. Manavgat sahilinde de çocuk oyun alanları, bisiklet yolları, gezinti yolları, koşu ve yürüyüş parkurları, spor sahaları, dinlenme alanları ve halka açık plajlar yapılacak. Tarım ve turizm çalışanlarımız için 2000 konut yapmayı hedefliyoruz. Yeni Manavgat Hali de hizmetin ustası Menderes başkanın projeleri arasında. Çiftçilerimizin ürünlerinin bozulmaması için Taşağıl Soğuk Hava Deposu yapılacak. Her mahallemize köy konakları, her ilçemize engelli ailelerimizin çocuklarını bırakıp günlük işlerini idame ettireceği Mola evleri yapılacak. Büyükşehir Belediyemiz tarım market uygulamasını başlatarak üreticilerimizin uygun fiyatlı ve ziraat bankası aracılığıyla uygun ödeme koşulları ile tarımsal girdilere ulaşmasını sağlayacak" dedi.Manavgat'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Sena Nur Çelik, esnafla sohbet etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti Belediye Başkan adayı Hasan Öz'ün hizmet ile gönülleri buluşturan anlayışla Manavgat'ı Avrupa kenti haline getirmek için çalışacağını söyledi. Manavgat'ı artık Ak kadrolara emanet etmenin zamanının geldiğini siyasette uzun yıllardır önemli hizmetler yapmış olan önceki dönem AK Parti Manavgat ilçe başkanı Hasan Öz'ün Manavgat'ın yüzünü güldüreceğini ifade etti. Esnaf 31 Mart için cumhur ittifakına tam destek sözü verdi. Çelik Yayla, Eski Hisar ve Aydınlar Mahallelerindeki ev toplantılarında kadınlarla kucaklaştı. Daha sonra Manavgat'ta yaşayan Elazığlılarla biraraya geldi. Türkiye'nin yolunu açan Cumhur ittifakının önemini anlattı. - ANTALYA