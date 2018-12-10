Çelik Kapı Dolandırıcılığı İddiası

Elazığ
'da, çelik kapı dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kayseri
'de çelik kapı üretimi yapan bir firmayla sahte evraklar kullanarak 96 çelik kapıyı nakletmek için anlaşan dolandırıcılar, çelik kapıları konuyla alakası olmayan bir nakliyecinin aracıyla Elazığ'daki bir depoya indirilmek üzere teslim aldı.
Bu esnada evrakların sahte olduğunu ve dolandırıldıklarını anlayan firma sahipleri, çelik kapıların kente getirilmekte olduğu Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler söz konusu nakliye aracını kent girişinde durdurarak söz konusu çelik kapıları ele geçirdi.
Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, Y.K. ve onunla hareket ettiği belirlenen B.Ü. ve F.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K. ve B.Ü. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, F.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri,Elazığ
10 Aralık 2018 Pazartesi 20:51