Çelik Kapıda Güvenlik ve Estetik Bir Arada: Sur Çelik Kapı

Şirket; ailenin dedesi Mehmet Salih Pekgüzel'in 1930 yılında sıcak dövme ve demir işine başlayışını ticari hayatlarına başlangıç saymaktadır.

1950

Ailenin 2. kuşağından Süleyman Pekgüzel, sahip olunan bilgi ve tecrübeyi geliştirmek adına yönetimde yerini almıştır.

1962

Aile Türkiye'nin gelişme yıllarında yönetim, çelik kapı ve pencere üretimine başladı.

1974

SÜSA adı ile şirketleşen aile çelik kapı ve pencere imalat hammaddesi olan yapı profil imalatına başlamıştır.

1980

Kusursuz çalışma prensipleri ve teknoloji takibi ile hızla ilerleyen şirket, çelik profil sektöründe bölgesinin en büyük tedarikçilerinden biri olmuştur.

1992

Ailenin 3. kuşağını oluşturan Yalçın, Şefika, Tacettin ve Hüseyin PEKGÜZEL'in sinerjileri ve beraberindeki tecrübeye dayalı takım çalışması, SUR ÇELİK KAPI'NIN sektörünün en başarılı imalatçısı olmasını sağlamıştır.

2005

SUR ÇELİK KAPI'nın ürettiği çelik kapı ve sistemleri uluslararası güvenlik ekolü Chiltern Institue tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.

2005

Türkiye'nin ilk uluslararası en 1627 hırsızlığa dayanıklılık testi yaptıran firmasıdır. Türkiye'nin yangına karşı dayanımı test edilip, ''Chiltern İnternational Fire'' belgesi ile uluslararası tescil alan ilk çelik kapısı SUR ÇELİK KAPI tarafından üretilmiştir.

2006

SUR ÇELİK KAPI,Türkiye'de bir ilk olan alüminyum kaplamalı çelik kapıyı güvenliğine ve zevkine önem veren tüketiciler ile buluşturmuştur. Yenilikleri ile sektörünün öncüsü haline gelen SUR ÇELİK KAPI, güvenliği tüm detayların önünde tutarak Türkiye'nin ilk çift contalı kapısını üretmiştir. Türkiye'nin Ar-Ge yatırım miktarı ve tasarımcı sayısı ile lider olan firması SUR ÇELİK KAPI, dünyada bir ilki gerçekleştirerek cam çelik kapıyı üretmiştir.

2010

Dünyada ilk kez, depremde otomatik açılan çelik kapıyı üretmiştir.

2012

SUR ÇELİK KAPI, kullandığı malzeme ve teknolojiye dayanarak dünyada ilk ve tek hırsızlıkta açılmamaya garanti veren firması olmuştur.

2013

Güvenlik sistemleri konusunda rakipsiz firma SUR ÇELİK KAPI, inovatif ürünlerine bir yenisini ekleyerek, dünyanın ilk 3 contalı çelik kapısını üretmiştir. Yaptırdığı işkence testi ile; Video paylaşım sitesi Youtube'da rakiplerine 10 kat fark atarak, 10.000.000 izleyici sayısı ile sektöründe bir rekora imza atmıştır.