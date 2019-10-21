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Çelik kasa hırsızı yakalandı

Çelik kasa hırsızı yakalandıANTALYA - Antalya'da iki ayrı ilçedeki iş yerinin 4 çelik kasasından yaklaşık 400 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

21.10.2019 15:45
Çelik kasa hırsızı yakalandı
ANTALYA - Antalya'da iki ayrı ilçedeki iş yerinin 4 çelik kasasından yaklaşık 400 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Kepez ve Aksu ilçesinde 4 iş yerinin, 4 çelik kasasından yaklaşık 400 bin lira çalınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgede çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüpheli A.Tolduğu belirledi. Düzenlenen operasyonla A.T, Muratpaşa ilçesinde yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin maske takıp, iş yerlerine kapı ve pencereleri açarak girdiği öğrenildi.
Çelik kasa hırsızı yakalandı

Antalya, Kepez, Aksu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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