Çelik Kasadan Gümrük Kaçağı Sigara Çıktı

Anadolu otoyolunun Bolu
kesiminde tırda yapılan aramada çelik kasa içerisinde 2 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolunun bolu kent merkezi yakınlarında uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul
istikametine doğru giden bir tırı durdurdu.
Ekipler tarafından tırda yapılan aramada tırın dorse kısmında bulunan çelik kasa içerisinde 2 bin 200 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak emniyet müdürlüğüne götürülen tır sürücüsü M.D.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bolu
15 Kasım 2018 Perşembe 12:05