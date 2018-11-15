Çelik Kasalara Gizlenmiş 2 Bin 200 Paket Kaçak Sigara Bulundu

15 Kasım 2018 Perşembe 12:28



15 Kasım 2018 Perşembe 12:28

Bolu'da, polis ekiplerinin bir kamyona yaptıkları operasyonda çelik kasalara gizlenmiş halde 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir kamyonu durdurdu.Kamyonda yapılan aramalarda çelik kasaların ve karton kutuların içerisine gizlenmiş halde 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili kamyon sürücüsü M.D. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU