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Çelik konstrüksiyon yapıda Orta Asya ve Avrupa'ya, As Steel ile Türk imzası

AS Steel Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sezer, bütün Dünya'nın Türk çeliğinin kalitesini bildiğini belirterek, "Bu sebeple üretimimizin yüzde 85'ini yurt dışına ihraç ediyoruz.

13.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:36Çelik konstrüksiyon yapıda Orta Asya ve Avrupa'ya, As Steel ile Türk imzası
AS Steel Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sezer, bütün Dünya'nın Türk çeliğinin kalitesini bildiğini belirterek, "Bu sebeple üretimimizin yüzde 85'ini yurt dışına ihraç ediyoruz. Yurt dışı pazarının ağırlık merkezimiz Özbekistan. Bunun yanı sıra, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Katar, Kuveyt, Rusya ve Kuzey Makedonya'da ahır ve sera konstrüksiyon malzemeleri satışımızla birlikte kurulumlarını yapmaktayız." dedi.

Türk çelik sektörünün önemli şirketlerinden AS Steel, gelecek dönem hedeflerini açıkladı. Hedeflerinin Orta 'da büyümek olduğunu belirten AS Steel Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sezer, "Küresel iklim değişikliklerinden dolayı dünyada çiftlik, depo, ahır ve seralara her rakımda, her yüzeyde ve her koşulda sürekli ihtiyaç duyuluyor. Dünyada kolay kurulum ve zamandan sağlanan avantaj ile çelik konstrüksiyon depolar tercih ediliyor. Sektördeki bu iş potansiyelinin uzun yıllar devam edeceğini düşünüyoruz. Türk çeliğinin kalitesini bütün dünya biliyor. Bu sebeple üretimimizin yüzde 85'ini yurt dışına ihraç ediyoruz" dedi.

Şirketin yurt dışı pazarının ağırlık merkezinin Özbekistan olduğunu belirten Sezer, "Bunun yanı sıra, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Katar, Kuveyt, Rusya ve Kuzey Makedonya'da ahır ve sera konstrüksiyon malzemeleri satışımızla birlikte kurulumlarını yapmaktayız. Yurt dışı pazarında da yüzde 90 oranında çelik konstrüksiyon depolar, işyerleri ve çiftlikler kuruyoruz." şeklinde konuştu.

"Özellikle deprem bölgelerinde çelik yapılar tercih edilmeli"

Türkiye'de kentleşmenin büyük çoğunluğu 1'inci ve 2'inci derecede deprem bölgesinde yoğunlaştığını belirten Erkan Sezer, "Buna karşın çok üstün mekanik özelliklere, statik yeteneklere sahip olan çelik konstrüksiyon yapı sistemleri henüz yeteri kadar talep edilmiyor yaşam alanı olarak. Çelik yapılar diğer taşıyıcı sistemlere göre çok üstün mekanik özelliklere, statik yeteneklere ve uygulama kolaylığına sahiptir. Çelik konstrüksiyon, hızlı, güvenli ve ekonomik olması ve belirli standartlara sahip olması nedeniyle hızla yaygınlaşan çelik yapı sistemidir. Özellikle deprem bölgelerinde çelik yapılar tercih edilmelidir" diye ekledi. - İSTANBUL

Asya, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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