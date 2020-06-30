Çelik: "(Macron) Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
30.06.2020 19:42 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:02
"(Bataklık Operasyonu) Bu operasyon gerçekten ülkemizin içerisinde oluşturulmaya çalışılan bu bataklıkla mücadele konusunda tarihi bir adımdır"
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sayın Macron'a buradan ifade etmek isteriz; Libya'da suç işleyen sizsiniz, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz."
Çelik: "Eğer insanlık suçundan bahsedilecekse, hukuka aykırı bir durumdan bahsedilecekse, Macron'un arkasında olduğu eylemlerdir hukuka aykırı olan."
Kaynak: AA
Etiketler: Ömer Çelik, AK Parti, Libya, Güncel, Haber