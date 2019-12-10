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Çelik Ordu Eskrimde 4 madalya kazandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Çelik Ordu Spor kulübü Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen turnuvada 4 bronz madalya kazandı.

10.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:48Çelik Ordu Eskrimde 4 madalya kazandı
'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Çelik kulübü Eskrim Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen turnuvada 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 faaliyet takviminde yer alan turnuva 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Zonguldak ile birlikte 17 ilin sporcularının katıldığı turnuvada Kdz. Ereğli'yi temsil eden Çelik Ordu Spor Kulübü 4 bronz madalya kazandı. Turnuvada U14 erkek kılıç kategorisinde Hüseyin Ergin, U12 kız kılıç kategorisinde Özde Kopan ve Elçin Aslan, U14 kız kılıç kategorisinde Damla Demirkol Bronz madalya kazanarak sezona güzel bir başlangıç yaptılar

Antrenör Barış Bahadır elde edilen başarıdan dolayı tüm sporcuları kutlarken kendilerini destekleyen ailelerine de teşekkür etti. Bahadır "Kulübümüz adına harika bir başarı ama hedefimiz hep daha fazlası. Adim Adım zirve için daha fazla çalışıyoruz "dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Türkiye, Ordu, Spor

Kaynak: İHA

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