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Çelik, sağanakta evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da şiddetli yağmurdan dolayı evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

27.12.2019 20:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:38 Çelik, sağanakta evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'da şiddetli yağmurdan dolayı evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hükümetin maddi yardım gönderdiğini ve Valilik üzerinden herkese dağıtılacağını ifade etti.

Adana'da 4 gün boyunca süren sağanaktan dolayı birçok ev ve iş yeri zarar gördü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de zarar gören yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Adana'ya geldi. Çelik, kent protokolü ile yağmurdan zarar gören Yüreğir ilçesine bağlı Yüreğir Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde oturan vatandaşları ziyaret etti, evlerde incelemelerde bulundu.

Çelik, burada Valilik tarafından hasar gören 3 bin 500 evin tek tek tespit edildiğini, atlama olmadan bunların kayıt altına alındığını ve mahalleye kentsel dönüşümle 500 konut yapılacağını kaydetti. Çelik, "Cumhurbaşkanımız talimat verdi, hükümet parayı gönderdi. Valilik üzerinden hepinize tek tek dağıtılacak. Allah beterinden saklasın. Çok üzüldük" dedi.

İnceleme sırasında evi sular altında kalan yaşlı bir kadın ağlayarak Çelik'e sarıldı. Her şeyini kaybettiğini söyleyen yaşlı kadın, "Yatacak yerim yok. Oğlumun yanında kalıyorum. Yatacak bir çekyatım bile yok" diyerek yardım istedi. Çelik, gerekli yardımların yapılacağını söyleyerek, "Allah sağlık versin. Büyük bir afet oldu.1960 yılından beri düşmeyen yağmur geldi. Şükür ki can kaybı yok. Sen üzülme" diye konuştu. - ADANA

Ömer Çelik, AK Parti, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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