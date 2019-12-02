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Çelik: "(Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalar) Bir üniversite meselesinin bu şekilde...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalar) Bir üniversite meselesinin bu şekilde siyasallaşmasından da fevkalade muzdaribiz.

02.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:25
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalar) Bir üniversite meselesinin bu şekilde siyasallaşmasından da fevkalade muzdaribiz. Bu kadar üniversite açmış Cumhurbaşkanımıza dönük olarak, hükümetlerimize, partimize dönük olarak kullanılan bu ifadeler tamamen yanlıştır, kınanması gereken ifadelerdir. Esasında burada kamu bir yük almaktadır. Yani üniversitenin yanlış yönetilmesinden doğan zaafı gidermek için borçları kapatmak, bu borçları devralarak bir yük almaktadır."
Çelik:

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA


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