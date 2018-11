Çelik Sektörü Çevre ve Enerji Maliyetlerinden Şikayetçi

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:14



ERDAL ÇELİKEL - Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, çelik sektörünün ithal edilen hurda ve kömür üzerinden alınan çevre katkı payına her yıl yaklaşık 50 milyon dolar ödediğini belirterek, "Sektör bunu ödemek yerine daha çok istihdam yapıp ihracat şartlarını geliştirebilir." dedi.Yayan, AA muhabirine, sektör olarak devlet desteği istememelerine karşın, maliyete etki eden yüklerin kaldırılmasını talep ettiklerini söyledi.Bu kapsamda geçen yıl elektrik tüketimi üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasının kendileri için olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden Yayan, çevre katkı payının da kaldırılmasını istediklerini bildirdi.Yayan, çevre katkı payı ve enerji fonu gibi maliyetlerin önemli bir yük oluşturduğuna işaret ederek, "Devletten hiçbir destek almayan bir sektörün, maliyetlerini artıran her türlü faktörün elenmesini istemesi çok doğal bir talep." diye konuştu.Çevre katkı payının sektöre maliyetine ilişkin bilgi veren Yayan, "Ton başına 1,75 dolar olan bu pay, 20 milyon tonla çarpıldığında yıllık 35 milyon dolar civarında bir maliyete karşılık geliyor. Ayrıca kömürden üretim yapan tesisler için yüzde 1 oranında pay var. Kömür ithalatı üzerindeki çevre katkı payını da koyduğumuzda her yıl 45-50 milyon dolara yakın para ödeniyor. Sektör bunu ödemek yerine daha çok istihdam yapıp ihracat şartlarını geliştirebilir." dedi.Söz konusu maliyetlerin sektör için kullanılmadığını vurgulayan Yayan, bu giderin sektörün çevre yatırımları için kullanılmasını anlayışla karşılayabileceklerini dile getirdi."Maliyetler satma ya da satmama kararını etkiliyor"Enerji fonunun da tüketilen elektriğin miktarı üzerinden yüzde 1 oranında alınan pay olduğuna dikkati çeken Yayan, "Bütün bunlar bir araya geldiğinde ton başına 2,5-3 dolarlık bir maliyete ulaşıyor ki bu maliyet üretici açısından satma ya da satmama kararını etkileyecek bir boyutta." ifadesini kullandı.Yayan, 5 milyon ton üretim yapan bir tesisin harcadığı enerji miktarının yaklaşık 3 milyar kilovatsaate karşılık geldiğini belirterek, "Düşünün, kayıp-kaçak oranının sıfır olduğu bir sektörde 3 milyar kilovatsaat enerji tüketen bir kuruluşa fatura gönderiyorsunuz." dedi.