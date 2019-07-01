Çelik sektörü sahada incelendi

Türk ekonomisinin lokomotif bölgelerinden, bünyesinde Erdemir ve Kardemir gibi stratejik sanayi tesisleri bulunduranBölgesi'nde, Çelik Kümelenmesi'nin hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından başlatılan kümelenme çalışmaları kapsamında İskenderun'daki demir çelik sektörü ziyaretleri gerçekleştirildi.Ziyaretlere BAKKA Yönetim Kurulu Başkanı Zonguldak Valisi, BAKKA Yönetim Kurulu ÜyesiValisi Fuat Gürel, BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, BAKKA Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin Eren ve Karabük KÜSİ Heyeti katıldı.Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Karabük Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda düzenlenen saha gezilerinde, İskenderun Teknik Üniversitesi, MMK Metalurji, ATAKAŞve TOSÇELİKTesisleri incelendi.Filyos Projesinin önemi ve çelik sektöründe Zonguldak, Bartın ve Karabük illerinin büyük çaba içerisinde olduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Batı Karadeniz Kalkınma Ajansımız sayesinde Zonguldak, Karabük, Bartın illerimiz bir arada. Eskiden tek ildi sonra ayrıldı ama BAKKA tekrar bizi bir araya getirdi. Filyos gibi önemli bir proje var ve bu proje de bizi bir araya getiriyor. Filyos Limanı ve Filyos Vadisi bölgemizi çok yakından ilgilendiriyor. Sizlerle de ortak noktamız demir çelik. Ajansımızın çatısı altında da çelik kümelenmesi üzerine çalışıyoruz. Üç il ortak bir çabamız, gayretimiz var. Bu kapsamda da iyi uygulama örnekleri, firik akış verişleri ve tecrübe paylaşımları bizim için çok önemli " diye konuştu. - ZONGULDAK