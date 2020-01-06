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Çelik: "(Süleymani'nin öldürülmesi) Saldırıyla yeni birtakım şiddet oluşumlarını önümüze...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

06.01.2020 18:57 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:02
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu."
Çelik: "(İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi) Saldırıyla yeni birtakım şiddet oluşumlarını önümüze getirebilecek safhaya geçildiği görülmektedir"
Çelik: "(Süleymani'nin öldürülmesi)Irak'ın, bölgemizin, dünyanın güvenliği ve istikrarı açısından olumsuz sonuçlar doğuracak gelişmeler tetiklenmiştir"
Çelik:

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA


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