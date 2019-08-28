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Çelik'ten taziye ziyareti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, babası vefat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

28.08.2019 00:44
Çelik'ten taziye ziyareti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, babası vefat eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.
Çelik, Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu'nun cenaze töreninin ardından, ailenin merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu apartmanın bahçesinde kurulan taziye çadırına geldi.
Babası Yusuf Ziya ve annesi Dudu Çelik ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Ömer Çelik, Jülide Sarıeroğlu'na başsağlığı dileklerini iletti, merhumun mekanının cennet olmasını diledi.
Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Vali Mahmut Demirtaş da ziyarette hazır bulundu.
Çelik'ten taziye ziyareti

Gürselpaşa Mahallesi, Jülide Sarıeroğlu, Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA

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