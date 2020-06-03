Çelik: "Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

03.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:06
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
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Çelik: "(ABD'deki) Meşru protestoları şiddete dönüştürmeye çalışan, kamu düzenini yıkıcı etkiyle karşı karşıya bırakmaya çalışan tüm gruplara karşıyız"
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(ABD'deki gösteriler) Ne ırkçılık ne şiddet ikisine de karşıyız. Bu ikisinden birini kimse tercih etmek zorunda değil."
Çelik: " Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, kadınlara şiddet dilini kullananların karşısındayız." Çelik: ’Türkiye’de provokasyon mevsimi kapalıdır’

Kaynak: AA

Etiketler: Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Türkiye, Güncel, Haber

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