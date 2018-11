Çelik Üreticileri Test İçin Türkiye'ye Gelmeye Başladı

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:20



Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları (MATİL AŞ) Genel Müdürü Hüseyin Soykan, "2 yıl öncesine kadar Türkiye'deki çelik üreticilerinin ürünleri akredite testler için yurt dışına gönderilirken, son 2 yılda 10'dan fazla ülkeden çok sayıda çelik üreticisinin testleri buraya geldi. Aslında bu bile başlı başına bir başarı hikayesi. Biz bu anlamda hizmet ihracatı da yapmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.MATİL AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) tarafından sektöre hizmet etmek amacıyla kurulan MATİL AŞ yerli ve milli üretime teknolojik destek sağlıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi'nde faaliyet gösteren şirket, Akkuyu Nükleer Santrali'nden Çanakkale 1915 Köprüsü'ne kadar birçok mega projeye hizmet veriyor.Yönetim Kurulu Başkanlığını Mustafa Tecdelioğlu'nun yaptığı MATİL'in yönetim kurulu ise Adnan Aslan, Ahmet Erciyas, Gürkan Türkarslan ve Mehmet Ali Fincan'dan oluşuyor. Çelik üretiminde Almanya'dan sonra Avrupa'da 2'nci, dünyada ise 8'inci sırada olan Türkiye, sektörün ihracat birim değerini artırabilmek için yeni çalışmalar yapıyor. ÇİB tarafından 2012 yılında kurulan MATİL A.Ş. bünyesinde yaklaşık iki yıl önce hizmete giren Çelik Test ve Araştırma Merkezi sektöre yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra akredite laboratuvar hizmetleri ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme konusunda da önemli hizmetler sağlıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen MATİL AŞ Genel Müdürü Soykan, merkezin yaklaşık 2 senedir İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'nde Ar-Ge faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.TİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve İTÜ'nin desteği ile kurulan Çelik Test ve Araştırma Merkezi'nin, MATİL'in en önemli projelerinden birisini olduğunu anlatan Soykan, şunları kaydetti:"Çelik sektörü Türkiye'nin global olarak ilk 10'da olduğu nadir sektörlerden birisi. Yaklaşık 38 milyon ton çelik üretiyoruz. Bunun 20 milyon tonunu da dünyanın 180'den fazla ülkesine ihraç ediyoruz. Bu ihracatta en önemli hususlardan birisi de ürünlerin üretildiği standartlara uygunluğu, akredite testlerden geçmiş olmaları, belirli kalite sertifikasyonlarına sahip olmaları. Biz çelikte tarife dışı teknik engelleri kaldırmaya yönelik olarak faaliyetlere başladık ve yürütüyoruz. Bir başka önemli faaliyetimiz de ithal edilen her türlü çeliklerin ve de yakıtların, kömürlerin uygunluk denetimlerini yapmak. Çelik sektörü yanında döküm, alüminyum, bakır, havacılık ve savunma sanayi, çevre endüstrileri ile enerji gibi alanlarda da faaliyetlerimiz var. Bu anlamda ülkemizin gündeminde olan mega projeler Akkuyu Nükleer Santrali'nden tutun Çanakkale 1915 Köprüsü'ne kadar hizmet verdiğimiz projeler arasında yer alıyor."Test talepleri Türkiye'ye gelmeye başladıSoykan, Türkiye'nin çelik üretiminde miktar olarak iyi bir yerde olmasına karşın artık meselenin katma değerli üretim olduğuna işaret ederek, üniversite ve sanayi iş birliğinin çok kritik bir noktaya geldiğini ifade etti.Soykan, şunları aktardı:"Katma değerli ürünlerin üretilmesi, Türkiye'de üretilemeyen çeliklerin Türkiye'de üretilebilir hale gelmesi ve yurt dışına bağımlılığın azaltılması ülke savunması ve milli beka ile ilgili konular haline geliyor. Dolayısıyla merkezimizde yürütmeye başladığımız araştırma projeleri, sektörel projeler ve üniversite - sanayi projeleriyle bir yandan mevcut ürünlerin katma değerlerini artırmaya, diğer yandan yeni ürünleri üretmeye çalışıyoruz. Özellikle de ülkemizin bağımsızlığı konusunda milli ve yerli üretimi desteklemeye yönelik kendi faaliyet alanımızda katkılar sunmaya çalışıyoruz, belirli mesafelerde yol aldık."MATİL olarak çelik sektörü ile ilgisi olan her tür konuda projelere her daim açık olduklarını belirten Soykan, ayrıca yurt dışına akredite testleri yapmaya başladıklarını kaydetti.Soykan, "2 yıl öncesine kadar Türkiye'deki çelik üreticilerinin ürünleri akredite testler için yurt dışına gönderilirken, son 2 yılda 10'dan fazla ülkeden çok sayıda çelik üreticisinin testleri buraya geldi. Aslında bu bile başlı başına bir başarı hikayesi. Biz bu anlamda hizmet ihracatı da yapmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.