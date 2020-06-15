Çelik: "Yunan Savunma Bakanı ya da diğerleri, Türkiye gibi büyük bir devletle nasıl konuşulacağını...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

15.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:38
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (8)
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ege ve Doğu Akdeniz'de barış konusundaki teminatımızı açıkça ortaya koyarken Yunanistan veya Güney Kıbrıs'ın sürekli sabote etmesini çocuksu hastalıklar olarak görüyoruz."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunan Savunma Bakanı ya da diğerleri, Türkiye gibi büyük bir devletle nasıl konuşulacağını öğrenmelidir." Çelik: ’Yunan Savunma Bakanı ya da diğerleri, Türkiye gibi büyük bir devletle nasıl konuşulacağını...

Kaynak: AA

Etiketler: Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS’ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun Haber
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ’Yeni bir kısıtlama olacak mı?’ sorusuna yanıt verdi Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Yeni Zelanda’da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
AB’den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Haber
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Haberler››Güncel››Çelik: 'Yunan Savunma Bakanı ya da diğerleri, Türkiye gibi büyük bir devletle nasıl konuşulacağını... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:45: Başakşehir'de makine yüklü kamyon devrildi - Haber 19:41: Hatay'da uçurumdaki yaralı genç askeri helikopterle kurtarıldı - Haber 19:41: Aydın'da 112 Acil Servis çalışanlarından, 82 yaşındaki adama doğum günü sürprizi - Haber 19:41: Türk Kızılaydan depremzedelere sıcak yemek ve çay ikramı - Haber 19:39: Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 10 bini geçti - Haber 19:24: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: LGS'ye girecek öğrenci kontenjan konusunda rahat olsun - Haber 19:18: Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı - Spor 19:03: Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir - Haber 18:45: Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu - Haberler