Çelik: "Yunan Savunma Bakanı ya da diğerleri, Türkiye gibi büyük bir devletle nasıl konuşulacağını...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
15.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:38
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ege ve Doğu Akdeniz'de barış konusundaki teminatımızı açıkça ortaya koyarken Yunanistan veya Güney Kıbrıs'ın sürekli sabote etmesini çocuksu hastalıklar olarak görüyoruz."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunan Savunma Bakanı ya da diğerleri, Türkiye gibi büyük bir devletle nasıl konuşulacağını öğrenmelidir."
Kaynak: AA
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