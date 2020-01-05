Haberler » Güncel » Çelikhan'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi - Haber

Çelikhan'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde taşımalı eğitim gören okullarda kar nedeniyle bir gün ara verildi.

05.01.2020 20:39 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:39 Çelikhan'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi

ADIYAMAN'ın ilçesinde taşımalı eğitim gören okullarda kar nedeniyle bir gün ara verildi.

İlçede iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim yapılan merkez Cumhuriyet Ortaokulu, Askerhan İmam Hatip Ortaokulu ile Taşdamlar, Korucak, Fatihan köyü ilkokullarında Pazartesi günü eğitime ara verildiği duyruldu. İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini duyuran İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, "İlçe Hıfzısıhha kurulu tarafından bazı köy yollarının kar yağışından dolayı kapalı olmasından taşıma merkezi olan Cumhuriyet ortaokulu ve Askerhan İmam Hatip Ortaokulu ile Taşdamlar, Korucak, Fatihan köyü ilkokulunda 06.01.2020 pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" dedi. 



Çelikhan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:08   Venezuela'da muhalif meclisin başkanı Parra oldu - Haber
22:08   Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Sayın Merkel ile görüşmem var" - Haber
22:06   Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, topraklarının hiçbir ülkeye karşı savaşta kullanılmayacağını... - Haber
22:03   'Pakistan to raise Kashmir issue at every world forum in 2020' (2) - Haber
22:02   Erdoğan: "(Libya) Suudi Arabistan'ın bizi kınamasından rahatsız olmayız, tam aksine biz onu... - Haber
20:12   Irak'ta artan gerilim sonrası DEAŞ karşıtı koalisyon, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı - Haber
20:10   9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi - Haber
20:03   Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Haber
19:18   Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı - Haber
18:02   Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Haber
5.01.2020 22:12:26