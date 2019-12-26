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Çelikhan'da taşımalı eğitime 'kar' engeli

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkilerken, taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

26.12.2019 22:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:26 Çelikhan'da taşımalı eğitime 'kar' engeli

ADIYAMAN'ın ilçesinde etkili olan kar hayatı olumsuz etkilerken, taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kalınlığı 15- 20 santimetreyi bulan kar nedeniyle 20 köy ve mezra ulaşıma kapandı. Adıyaman-Çelikhan yolunda sürücüler zor anlar yaşadı. İlçe Özel İdare Müdürü Abdurrahman Öğüt kapalı olan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

TAŞIMALI EĞİTİME BİR GÜN ARA

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar ise ilçede taşımalı eğitim gören Askerhan, Yeşiltepe, Cumhuriyet ve TOKİ okullarında yoğun kar nedeniyle yarın bir gün ara verildiğini söyledi.



Adıyaman, Çelikhan, Güncel

Kaynak: DHA

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