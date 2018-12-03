Çelikte 14,1 Milyar Dolarlık Rekor İhracat

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:35



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:35

Çelik ihracatçıları, Ocak-Kasım döneminde, yüzde 37,3 artışla 14,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.Bu dönemde yüzde 19,8 artışla 19,3 milyon ton ihracat gerçekleştirdi. Kasım ayı ihracatı ise önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,9 artışla 2,5 milyon ton olarak kaydedildi.Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, sektör olarak iyi bir yıl geçirdiklerini ve hedeflerine şimdiden ulaştıklarını belirterek, bu performansın 2019 yılında da devam edeceğini söyledi. Aslan, korumacılık önlemleri başta olmak üzere birçok sorunla mücadele eden sektörümüz, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen ihracatta başarı kaydetti. Özellikle yassı sıcak, filmaşin, inşaat çeliği, profil ve yassı kaplama gibi ürünlerdeki artışla 2018 hedefine 11 ayda ulaştıklarını kaydeden Aslan, 2019'da da benzer bir performansı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin mevcut pazarlardaki gücünü korumaya devam edeceğini belirten Aslan, ihracatın henüz istenen seviyelerde olmadığı Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Güney Amerika'ya yöneleceklerini ve buralardaki fırsatları değerlendirmek istediklerini kaydetti. - ANKARA