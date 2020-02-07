Çelikte Çin'in geri kalacağı pazarlardaki talebi Türkiye karşılayabilir

Koronavirüs salgını sebebiyle çelik sektöründe Çin'in geri kalacağı pazarlardaki talebi Türkiye karşılayabilir. Koronavirüsünün yarattığı etki ile Çin'in çelik sektörü nezdinde aktif olduğu pazarlarda payının düşmesinin muhtemel olduğunu kaydeden Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, bu durumun Türkiye için avantaj oluşturabileceğini söyledi.

Çin'in dünya çelik sektörünün en büyük oyuncusu olduğuna işaret eden Aslan, koronavirüs salgını sebebiyle yeni yıl tatilinin 2 Şubat tarihine kadar uzatıldığını, buna ek olarak da Çin'in birçok eyaletinde faaliyet gösteren firmaların 9 Şubat'a kadar kapalı olacağına ilişkin açıklamalar yapıldığını hatırlattı. Aslan, bu gelişmelere istinaden Çin'de üretim, tüketim ve ihracata yönelik düşüşlerin görülmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

Çin'in 2019 yılında yüzde 8,3'lük artış ile 1 milyar tona yakın seviyede sıvı çelik üretimi gerçekleştirdiğini kaydeden Aslan, şöyle devam etti: "Buna karşılık Çin çelik ihracatında son altı yılın en düşük performansını gösterdi ve üretimini daha çok ülke içinde gerçekleştirdiği yatırımlarında kullandı. Çin'in geçmiş yıllarda olduğu gibi agresif bir ihracat politikası yürütememesinin nedeni ihracat pazarlarında karşı karşıya kaldığı ilave vergilerin dışında navlun maliyetinin de yüksek olmasıdır. Ancak buna rağmen Çin hala dünyanın en büyük çelik üreticisi, tüketicisi ve de ihracatçısı konumundadır."

Çin'in payının düşmesi Türkiye için avantaj oluşturabilir

Çin'in etki alanı olarak nitelendirebilecek Güneydoğu Asya bölgesine ihracatı azaldığında Türkiye'nin söz konusu bölgeye ihracatının dönemsel olarak arttığına dikkat çeken Aslan, "Nitekim son dönemde Türk çelik sektörünün Güneydoğu Asya Bölgesi'ne ihracatında önemli artış yaşandı. Koronavirüsünün yarattığı etki ile Çin'in çelik sektörü nezdinde aktif olduğu pazarlarda payının düşmesi muhtemeldir. Bu durum Türkiye için avantaj oluşturabilir." dedi.

Türk çelik sektörünün ürün kalitesi, rekabetçi fiyatı ve coğrafi konum avantajı nedeniyle talebe hızlı yanıt verebilmesi bakımından dünyanın hemen hemen her ülkesi tarafından tercih edildiğini vurgulayan Aslan, şöyle devam etti: "Bu bakımdan Çin'in virüs sebebiyle geri planda kalabileceği pazarlardaki talepleri Türk çelik sektörünün karşılaması mümkündür. Koronavirüs salgını etkisiyle Çin'in çelik ihracatında yaşanabilecek olası bir düşüşün sektörümüze etkisinin zaman içerisinde ortaya çıkabileceğini düşünmekle birlikte ihracatımıza önemli bir katkısının olacağını öngörmüyoruz."