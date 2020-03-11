Celine Dion'un corona testi sonuçları belli oldu!
19 testi yaptırarak hayranlarını endişelendiren Celine Dion cephesinden açıklama geldi.
11.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:47
COVID-19 testi yaptırarak hayranlarını endişelendiren Celine Dion cephesinden açıklama geldi.
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : Celine Dion, Magazin
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