Celine Dion'un Kuzey Amerika turnesine corona engeli!
Celine Dion, 24 Mart'ta Denver'de başlayıp 27 Nisan'da Kanada'nın Winnipeg kentinde son bulacak olan Kuzey Amerika turnesini erteledi.
16.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:47
Celine Dion, 24 Mart'ta Denver 'de başlayıp 27 Nisan'da Kanada'nın Winnipeg kentinde son bulacak olan Kuzey Amerika turnesini erteledi.
Kaynak: DailyMotion.com
Etiketler : Kuzey Amerika, Celine Dion, Denver, Magazin
Yorumlar
Manşet
Haberler
Magazin
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Magazin
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirge Yüksekova'da görüldü
Magazin
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Magazin
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Magazin
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Magazin
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Magazin
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Magazin
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi