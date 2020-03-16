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Celine Dion'un Kuzey Amerika turnesine corona engeli!

Celine Dion, 24 Mart'ta Denver'de başlayıp 27 Nisan'da Kanada'nın Winnipeg kentinde son bulacak olan Kuzey Amerika turnesini erteledi.

16.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:47
Celine Dion, 24 Mart'ta Denver 'de başlayıp 27 Nisan'da Kanada'nın Winnipeg kentinde son bulacak olan Kuzey Amerika turnesini erteledi. Celine Dion'un Kuzey Amerika turnesine corona engeli!

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Kuzey Amerika, Celine Dion, Denver, Magazin

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