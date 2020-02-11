''Çellistanbul'' konserine ev sahipliği yapacak.

Bu özel gecede, Çellistanbul : '' Aşk, Tutku ve Tango'' konseri ile Silüet Salonunun sahnesini onurlandıracaktır. Çellistanbul'a piyanoda Orçun Orçunsel ve bandoneonda Arjantinli sanatçı Carlos Gustavo Battistessa eşlik edeceklerdir.

Çellistanbul

Çağ Erçağ: Viyolonsel

Melih Kara: Viyolonsel

Ediz Şekercioğlu: Viyolonsel

Murat Berk: Viyolonsel

Adını, sihirli atmosferi ve tarihi zenginliği ile bilinen İstanbul şehrinden esinlenerek alan Çellistanbul Viyolonsel Kuarteti, 2002 senesinde Murat Berk tarafından kurulmuş, aynı okuldan mezun olup yurt dışında eğitimlerini tamamlayan dört çellistten oluşan grup yurt içi ve yurt dışındaki değerli sanatçı arkadaşlarıyla beraber müzik yapmak ve Türkiye'nin zengin müzik tınısını dünyaya sergilemek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Çellistanbul Türkiye'nin önemli salonlarının tümünde defalarca dinleyici ile buluşmuş 38. Ve 42. Uluslararası İstanbul Müzik Festivalleri başta olmak üzere Eskişehir, Kıbrıs Uluslararası Müzik Festivallerinde yer almıştır.

Konuk Sanatçılar:

Orçun Orçunsel: Piyano

İstanbul'da doğan Orçunsel, 4 yaşında İ.Ü. Devlet Konservatuarı'na girerek ilk piyano çalışmalarına başladı. Daha sonra M.S.G.S.Ü. Devlet Konservatuarı piyano bölümünden, Zeynep Yamantürk ile çalışarak 2004 yılında mezun oldu.

Orkestra şefliği çalışmalarına Prof.Gürer Aykal ile M.S.G.S.Ü.D.K. yüksek lisans programında başlamış, 2008 ve 2009 yıllarında Cem Mansur yönetimindeki Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası'nın şef yardımcılığını üstlenmiş, 2007 yılından bu yana da Dokuz Eylül Senfoni Orkestrası, CRR Senfoni Orkestrası gibi orkestralarla çeşitli konserler vermiştir.

Orçun Orçunsel kompozisyon çalışmaları, düzenlemeler ve film müzikleri yapmakta, uluslararası yarışmalarda jüri üyesi olarak yer almakta ve aynı zamanda da konser piyanisti olarak solistlik kariyerini sürdürmektedir.

Carlos Gustavo Battistessa: Bandoneon

1971 yılında Arjantin Buenos Aires'te doğdu. 14 yaşından itibaren Domingo Mattio ve Jorge Rutman ile çalışarak bandoneon öğrendi. Müzik çalışmalarına profesyonel olarak Buenos Aires'te tango müziği ile başladı. Tango müziği yapan gruplarla Brezilya, Peru, Ekvador, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İsveç, Norveç, İsviçre, Danimarka, Hollanda, Japonya, Çin, Senegal, ABD gibi ülkelerde bulundu. Ayrıca tango müziği için en özel enstrüman olan bandoneonu yeni yeteneklere öğretmekte ve tango müziğinin dünyada yaşatılmasına katkı sağlamaktadır.

14 Şubat gecesi, Çellistanbul Quartet konuk sanatçılarıyla, Saint Benoît Lisesi Silüet Salonu'nda müzikseverlere büyülü bir müzik gecesi yaşatacaklardır.

Saint Benoît Fransız Lisesi ve Siluet Salonu

Saint Benoît Fransız Lisesi kurulduğu günden bu yana sanata önem vermiştir. Saint Benoît Lisesi Silüet Salonu Mercan Dede, Kerem Görsev, İdil Biret, Canan Anderson, Aşkın Arsunan, Jehan Barbur, FisFüz, Jef Giansily, Tuna Kiremitçi, Ayhan Sicimoğlu, Erkan Oğur İsmail Hakkı Demircioğlu, Borusan Quartet, Nubass gibi ses getiren konserlere, 15.İstanbul Bienali basın toplantısına (İKSV) ve 27. Akbank Jazz Festivali kapsamında Purple is the Colour konserine ve ''Liselerde Caz'' atölye çalışmalarına ve Yapı Kredi Kültür Sanat ile Proust ve Müzik etkinliklerine ev sahipliği yapmıştır. Silüet

Salonu, her yıl dünyadan ve Türkiye'den önemli sanatçıları ve uluslararası etkinlikleri ağırlamaya devam edecektir.