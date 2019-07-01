01.07.2019 00:39
Haberler » Spor » Haber

Celta, Barcelona'dan Denis Suarez'i aldı

Celta, Barcelona

İspanya'nın Celta Vigo Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Denis Suarez'i Barcelona'dan transfer etti.

İspanya 'nın Celta Vigo Kulübü, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Denis Suarez 'i Barcelona 'dan transfer etti.
Barcelona Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, Denis Suarez'in 12,9 milyon avro ve başarıya bağlı olarak 3,1 milyon avro prim ile Celta Vigo'ya transfer olduğu bildirildi.
Futbol kariyerine başladığı Celta Vigo'ya geri dönen İspanyol futbolcu Suarez, 29 Ocak'ta sezon sonuna kadar İngiltere 'nin Arsenal takımına kiralık olarak gitmişti.
Suarez, kadrosunda Türk futbolculardan Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un olduğu Celta ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kaynak: AA
İspanya , Celta Vigo , Barcelona , Luis Suarez , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:39 Celta, Barcelona'dan Denis Suarez'i aldı
00:14 Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
00:05 Hat-Trick Kahramanları: Ruud van Nistelrooy Vs Levante
00:03 Basketbol: 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası
23:59 Zonguldak'taki yağlı güreş müsabakaları ilgi gördü
23:59 Tekerlekli sandalye basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
23:56 Basketbolda milli maçın ardından