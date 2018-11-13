Celta Vigo'da Cardoso Dönemi

İspanya
ekibi Celta Vigo
'da teknik direktörlüğe Miguel
Cardoso getirildi.
Celta Vigo Kulübü, görevinden ayrılan Antonio Mohamed'in yerine 46 yaşındaki Portekizli teknik adam Cardoso ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Birçok takımda yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Cardoso, ülkesinin Rio Ave
ve Fransa
'nın Nantes
ekiplerinde teknik direktörlük yaptı.
Milli futbolcular Emre Mor
ve Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği Celta Vigo, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde 12 haftada topladığı 14 puanla 14. sırada yer alıyor.