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Celta Vigo'dan sürpriz Emre Mor açıklaması

Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Emre Mor için kulübü Celta Vigo'dan açıklama geldi.

19.07.2019 16:32

Menajerlik şirketi WBD Capital CEO'su Eric Alonso, Celta de Vigo adına Galatasaray'la Emre Mor konusunda görüşmeye yetkili olduğunu söyledi. AS gazetesine konuşan Alonso, "Durum yüzde yüz çözülmedi. Ancak Galatasaray benimle temasa geçerse Emre'nin transferini kapatabiliriz. Bu konuda iyimserim. Uygun şartlarda transfer bitebilir. Celta Kulübü, Galatasaray'la tüm müzakereleri yapma konusunda bana tam yetki verdi" yorumunda bulundu.

FATiH TERiM'LE KONUŞTU

Akşam'da yer alan habere göre; Eric Alonso, "Ben sadece Celta Vigo Kulübü adına yetkiliyim. Emre Mor'la birlikte İstanbul'a gitmedim. Emre kendisi gitti ve Fatih Terim'le görüştü. Ben onunla yolculuk yapmadım. Ancak bu transferde kimse bizim şirketimizi kenara atamaz. Celta Vigo, bu pazarlıklarda sadece bizi tanır. Şükrü Hanedar'a defalarca mesaj attım. Ancak hiçbirine yanıt vermedi. Biz çözümden yanayız. Galatasaray onu gerçekten istiyorsa, bizimle kesinlikle görüşmeli" dedi.

EMRE iÇiN BÜYÜK FIRSAT

Alonso, sözlerini şöyle sürdürdü: G.Saray, Emre'nin kalitesini tekrar göstermesi için harika bir fırsat. Fatih Terim harika bir koç ve disiplinli. Emre, Terim sayesinde mükemmel bir oyuncu olacak. G.Saray taraftarları bana Twitter'da çok şey yazıyor. Emre'nin G.Saray'a gitmesine izin vermemi istiyorlar. Onlara saygı duyuyorum. G.Saray, Avrupa'nın en büyüklerinden biri. Bizimle iletişim kurarlarsa transfer olabilir. Ancak şimdiye kadar iletişim kurulmadı.

Celta Vigo'dan sürpriz Emre Mor açıklaması

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Galatasaray, Celta Vigo, Emre Mor, Vigo, Spor

YORUMLAR (2)
VEZİR: YANI ADAMLAR YETKILIYSE GORUSCEKSINIZ TABIKI UCUZA KAPATMAK ICIN BU HAREKETLER YANLIS . . . EMLAKCIYI ARADAN CIKARIP EVI UCUZA ALMAK GIBI BISEY YAPMAYA CALISIYORLAR AMA :))
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EMREYİ ALIN.: yönetim işi biliyorsa bu transferi gerçekleştirir.
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