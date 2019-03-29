Celta Vigo Teknik Direktörü Fran Escriba: Emre Mor Takımın En İyilerinden Birisi

Celta Vigo Teknik Direktörü Fran Escriba, Emre Mor hakkında konuştu. Escriba, ''Emre Mor'un hala biraz iletişim problemi var. Uzun süredir takımla birlikte çalışmıyordu. Antrenmanlarda takımla beraber çalışıyor. Bu sorununa rağmen oynayabileceğine inanıyorum. Umarım bu düşündüğüm şey yüzünden yanılmam.'' sözlerini kullandı.

''ÖDENEN PARALARIN FARKINDA''

Milli futbolcunun yaptığı hataların farkında olduğunu söyleyen Fran Escriba, ''Emre, kendisi için ödenen paraların farkında. Yaptığı hataların da ne olduğunu iyi biliyor. Oynamak ve takıma yardım etme konusunda kendisinde ışık görüyorum. İstekli davranıyor.'' dedi.

"İŞ ONA KALMIŞ DURUMDA"

Escriba, Emre Mor'u affettikten sonra ''Bence sezonun sonuna kadar Emre Mor'un bize vereceği şeyler var. Çünkü Emre, kadronun en iyi oyuncularından birisi. Celta'ya geldiğimde yaptığım ilk şey Emre Mor'u sormak olmuştu. Artık iş ona kalmış durumda.'' şeklinde konuşmuştu.

SADECE 8 MAÇTA OYNADI

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 8 maçta forma şansı bulabilmişti.

(Sporx)