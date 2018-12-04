04 Aralık 2018, 13:17
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Celta Vigo'ya Transfer Olan Okay Yokuşlu, Trabzonspor'dan Alacağı Nedeniyle Harekete Geçti

İspanyol ekibi Celta Vigo'ya 6 milyon euroya transfer olan Okay Yokuşlu, 2 milyon TL'lik alacağı nedeniyle Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurdu.

Trabzonspor'dan sezon başında transfer döneminde Celta Vigo'ya 6 milyon euroya transfer olan Okay Yokuşlu'nun bordo-mavililerle ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurduğu ortaya çıktı.

Trabzonspor'un faaliyet raporundan derlenen bilgilere göre oyuncunun taraflar arasında imzalanan alacakların yapılandırılmasına dair protokol uyarınca alacaklarının ödenmediği iddiasıyla Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurduğu kaydedildi.

2 MİLYON LİRALIK ALACAĞI VAR

Okay Yokuşlu'nun 2 milyon TL'lik alacağı UÇK'ya başvurduğu kaydedilirken bordo-mavililerin de cevap dilekçesi sunduğu kaydedildi. Okay ile ilgili durumun ise UÇK'da incelenmeye devam ettiği bildirildi.

(Karadeniz Gazete)

Trabzonspor,Celta Vigo
04 Aralık 2018 Salı 13:17



YORUMLAR (4)
JEYJEY: YALAN HABER. ANGAVUTLARDA BOŞ TRABZONA SALLAMASIN. HAYDI DAĞILIN
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S: HUGOYA BURAKA PARA VARDA BU ÇOCUĞA MI YOK 6 MİLYON EURO YA SATTIIĞIN ADAMIN PARASINI PEŞİN VERMEN LAZIMDI HAMSİ KAFALI YÖNETİM
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KARA KARTAL: TS DE KİMSENİN PARASI KALMAZ.BU NE KORKU BU NE TELAŞ..
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MURAT BABA: TRABZON MALİ AÇIDAN ZOR GUNLER GEÇİRİYOR OKAYINDA PARAYA İHTIRACI YOK ALMASIN PARAYI NE OLACAK KULUBE BAĞIŞLASIN
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  • BİR KUL : Kulübe bağışlasın da gitsinler yine bir sürü yabancı oyuncu mu alsınlar. Adam haklı parayı seve seve ödeyecekler. Emek verilerek kazanılmış haklardan kimse fedakarlık beklemesin.
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