Celta Vigo'ya Transfer Olan Okay Yokuşlu, Trabzonspor'dan Alacağı Nedeniyle Harekete Geçti

Trabzonspor'dan sezon başında transfer döneminde Celta Vigo'ya 6 milyon euroya transfer olan Okay Yokuşlu'nun bordo-mavililerle ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kuruluna başvurduğu ortaya çıktı.

Trabzonspor'un faaliyet raporundan derlenen bilgilere göre oyuncunun taraflar arasında imzalanan alacakların yapılandırılmasına dair protokol uyarınca alacaklarının ödenmediği iddiasıyla Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurduğu kaydedildi.

2 MİLYON LİRALIK ALACAĞI VAR

Okay Yokuşlu'nun 2 milyon TL'lik alacağı UÇK'ya başvurduğu kaydedilirken bordo-mavililerin de cevap dilekçesi sunduğu kaydedildi. Okay ile ilgili durumun ise UÇK'da incelenmeye devam ettiği bildirildi.

(Karadeniz Gazete)