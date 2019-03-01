Celta Vigo Yönetimi, Kadro Dışı Bıraktığı Emre Mor'u Affetti!

La Liga'da Celta Vigo ekibinde futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Emre Mor, kişisel problemlerinden dolayı kulüp tarafından 1 ay önce kadro dışı bırakılmıştı. İspanyol ekibinden yapılan açıklama ile Emre'nin affedildiği ve takımla antrenmanlara başladığı duyuruldu.

BU SEZON 10 MAÇTA FORMA GİYDİ

21 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo ile bu sezon 8 La Liga ve 2 de İspanya Kral Kupası müsabakasında forma giydi ve toplam 395 dakika süre aldı. Emre Mor, Celta Vigo tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçmişti.

(Yeni Şafak)