Celta Vigo Yönetimi, Kadro Dışı Bıraktığı Emre Mor'u Affetti!

La Liga'da Celta Vigo ekibinde futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Emre Mor, kişisel problemlerinden dolayı kulüp tarafından 1 ay önce kadro dışı bırakılmıştı. İspanyol ekibinden yapılan açıklama ile Emre'nin affedildiği ve takımla antrenmanlara başladığı duyuruldu.
BU SEZON 10 MAÇTA FORMA GİYDİ
21 yaşındaki futbolcu, Celta Vigo ile bu sezon 8 La Liga ve 2 de İspanya Kral Kupası müsabakasında forma giydi ve toplam 395 dakika süre aldı. Emre Mor, Celta Vigo tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçmişti.
(Yeni Şafak)
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