Celta Vigolu Okay Yokuşlu: "Bizim için her maç final"

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, kümede kalmaları için kalan tüm maçlara final olarak bakmaları gerektiğini söyledi.

Celta Vigo'da ikinci sezonunu geçiren Okay Yokuşlu, düzenlenen basın toplantısında İspanyol gazetecilerin sorularını yanıtladı.

La Liga'da 17 puanla 19. sırada düşme hattında bulunan Celta'nın çok sıkıntılı bir sezon geçirdiğini kaydeden Okay, "Oldukça zor bir durumdayız ama maç maç düşünmek zorundayız. Bu andan itibaren bizim için her maç final. Sezon sonuna kadar da böyle olacak." dedi.

Ligin 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü Sevilla'yı konuk edeceklerini hatırlatan Okay, rakibin gücüne bakmaksızın kazanmaya odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

Okay, ligin en az gol atan (17) ekibi olmalarıyla ilgili soruya, "Bunun açıklamasını bulamıyorum. Sezonun ilk yarısında savunmada çok sorun yaşadık ama bunu çözdük. Şimdi sadece gol atmak kaldı. Son haftalarda galibiyet alamasak da çok iyi oynadık. Bu yolda devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

Okay Yokuşlu, sezon ortasında takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Burada olmaktan çok memnunum. Takıma yardım edebilmek için en iyisini vermeye çalışıyorum. Mayıs ayında dizimden geçirdiğim sakatlık, kariyerimde bu ana kadarki en ciddi sorundu. Benim için zor oldu. İlk başlarda zorlandım ama son maçlarda çok daha iyi olduğumu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kasım ayı sonunda sosyal medya hesabından Celta Vigo Kulübünü takip etmeyi bırakmasıyla ilgili Okay, "O konu benim için artık geçmişte kaldı. Bir maçın ardından yapılmış kişisel tepkiydi. Asla takım için çalışmayı bırakmadım. Takım arkadaşlarımdan ve teknik direktörümüzden memnunum." ifadelerini kullandı.

Celta'da bu sezon 11 lig maçında forma giyen Okay'ın golü bulunmuyor.

Okay'ın ilk defa basın toplantısında sorulara İspanyolca cevap vermesi dikkati çekti.

