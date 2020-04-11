Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Celtic'te oyuncular ile teknik ekibin maaşlarında indirim ve erteleme

İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Celtic'te futbolcular ile teknik heyetin maaşlarında indirim ve ertelemeye gidildi.

11.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:54
Celtic'te oyuncular ile teknik ekibin maaşlarında indirim ve erteleme
İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Celtic 'te futbolcular ile teknik heyetin maaşlarında indirim ve ertelemeye gidildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik şartlar nedeniyle bazı önlemlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp idarecilerinin, maaşlarında "önemli bir indirim"e gitmeyi kabul ettiği duyuruldu.
Ödemelerin ciddi bir kısmının haziran ayına kadar yapılmayacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Celtic, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaşlı yıldız TFF’ye çıkıştı: Maçların ertelenmesinde geç kaldılar Spor
Beşiktaşlı yıldız TFF'ye çıkıştı: Maçların ertelenmesinde geç kaldılar
Beşiktaş’ta isyan: 1986/87 sezonunda bizi şampiyon ilan etsinler Spor
Beşiktaş'ta isyan: 1986/87 sezonunda bizi şampiyon ilan etsinler
Ronaldo’dan sonra kardeşi de ortalığı karıştırdı! Yasağı delip kaçtı Spor
Ronaldo'dan sonra kardeşi de ortalığı karıştırdı! Yasağı delip kaçtı
Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı Spor
Ünlü modelin köpek sevgisi, yıldız futbolcuyla aşkını ortaya çıkardı
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek Spor
G.Saray, tecrübeli ismin sözleşmesini uzatıp maaşını düşürecek
Emre’nin F.Bahçe’deki yeni görevi netleşti! Türkiye’de bir ilk olacak Spor
Emre'nin F.Bahçe'deki yeni görevi netleşti! Türkiye'de bir ilk olacak
Talisca heyecan yarattı! Sergen’i etiketlediği paylaşım dikkat çekti Spor
Talisca heyecan yarattı! Sergen'i etiketlediği paylaşım dikkat çekti
Yıllar sonra itiraf etti: G.Saray’a geldikten sonra İslamiyeti seçtim Spor
Yıllar sonra itiraf etti: G.Saray'a geldikten sonra İslamiyeti seçtim
Haberler ›› Spor ››Celtic'te oyuncular ile teknik ekibin maaşlarında indirim ve erteleme - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

19:39: Terence Crawford: Corona virüs (koronavirüs) bir medya operasyonu - Spor 18:59: İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı - Haber 18:54: Celtic'te oyuncular ile teknik ekibin maaşlarında indirim ve erteleme - Spor 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı - Haber 18:24: West Ham United'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti - Spor 18:04: Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim - Spor 17:34: Williams takımı, pilotu Nicholas Latifi'nin babasından borç aldı - Spor