Celtics, Irving ile Kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics
, sahasında Toronto Raptors
'ı 123-116 mağlup etti.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors'ı ağırlayan Boston Celtics, uzatmaya giden maçta rakibini 123-116 yendi. Konuk ekip, üst üste üçüncü maçından da galibiyet çıkaramadı.
Celtics'te 43 sayı, 11 asistle "double-double" yapan Kyrie Irving
, galibiyetin mimarlarından olurken, Jayson Tatum 21, Gordon Hayward 15 sayı üretti. Kawhi Leonard
'ın 31 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptığı Raptors'ta ise Serge Ibaka 21, Pascal
Siakam 16 sayı katkı sağladı.
Furkan ve Ersan galibiyetle ayrıldı
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz
'ın forma giydiği Philadelphia
76ers, sahasında Utah Jazz
'ı 113-107 mağlup etti.
Ev sahibi ekipte, Jimmy Butler
28, Joel Embiid 23 sayılık performans sergiledi. Karşılaşmada 10 dakika süre alan Furkan Korkmaz, 2 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle maçı tamamladı. Ersan İlyasova
'nın forma giydiği Milwaukee Bucks
da sahasında Chicago Bulls
'u 123-104 yendi. Giannis Antetokounmpo
'nun 23 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı mücadelede 8 dakika süre alan Ersan İlyasova, 1 sayı, 1 ribaunt, 1 blokla oynadı.
Sonuçlar
Boston Celtics-Toronto Raptors: 123-116 Indiana
Pacers- Miami Heat
: 99-91
Philadelphia 76ers-Utah Jazz: 113-107 Washington
Wizards- Brooklyn Nets
: 104-115 Memphis
Grizzlies- Sacramento Kings
: 112-104
Minnesota Timberwolves- Portland Trail Blazers
: 112-96 New Orleans
Pelicans- New York Knicks
: 129-124
Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 123-104
Boston Celtics,Toronto Raptors
17 Kasım 2018 Cumartesi 10:41