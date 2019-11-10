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Celtics maçı kazandı, Hayward'ı kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, all-star oyuncusu Gordon Hayward'ın elinin kırıldığı maçta San Antonio Spurs'ü 135-115 yendi.

10.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:00Celtics maçı kazandı, Hayward'ı kaybetti
Amerikan Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, all-star oyuncusu Gordon Hayward'ın elinin kırıldığı maçta San Antonio Spurs'ü 135-115 yendi.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, San Antonio Spurs deplasmanından 135-115 galip ayrıldı ve üst üste 7. karşılaşmasını kazandı.
Celtics'i galibiyete, 30 sayı, 7 ribaunt üreten Jaylen Brown ve 26 sayı, 8 asist, 5 ribauntla oynayan Kemba Walker taşıdı. Spurs'te DeMar DeRozan 22, Patty Mills 20 sayı kaydetti.
Maç öncesi 20,3 sayı, 7,9 ribaunt, 4,6 asist ortalamaları bulunan Celtics oyuncusu Gordon Hayward, 2017-18 sezonundan sonra bir talihsizlik daha yaşadı.
2017-18 sezonunun açılış gününde sol ayak bileği kırıldığı için sahalardan bir yıl uzak kalan 29 yaşındaki basketbolcunun sol eli, ilk yarıda Spurs'ten LaMarcus Aldridge ile çarpıştığı pozisyonda kırıldı.
Sonuçlar
San Antonio Spurs-Boston Celtics: 115-135
Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 110-115
Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 114-108
Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks: 122-138
Chicago Bulls-Houston Rockets: 94-117

San Antonio Spurs, Boston Celtics, basketbol, Spor

Kaynak: AA

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