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Çeltik arazisi ihalesinde paralar çuvallarla taşındı

İpsala Belediyesinin çeltik arazilerini kiralama ihalesinde tahsil edilen paralar, banka görevlilerince çuvallarla salondan çıkarıldı.

24.10.2019 19:10
İpsala Belediyesinin çeltik arazilerini kiralama ihalesinde tahsil edilen paralar, banka görevlilerince çuvallarla salondan çıkarıldı.
İpsala Belediyesi düğün salonunda düzenlenen ihaleye, yaklaşık 300 üretici katıldı. İhalede, 9 bin 274 dekarlık çeltik arazisi, dekarı 790 lira ile bin 400 lira arasında bedellerle kiralandı.
Arazilerin kiralama bedellerinin yarısı olan 4 milyon lira, salondaki banka memurları tarafından nakit olarak teslim alındı.
İhale sonunda, banka memurları tarafından sayılan paralar daha sonra çuvallarla taşındı.
Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, ihaleye katılanlara teşekkür etti.
Çeltik arazisi ihalesinde paralar çuvallarla taşındı

İpsala, Güncel

Kaynak: AA

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