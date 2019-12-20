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Çeltik'de "Hoş Geldin Bebek"

Çeltik Belediyesi, ilçede "Hoş Geldin Bebek" projesini ilçede hayata geçirdi.

20.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:10 Çeltik'de
Belediyesi, ilçede "Hoş Geldin " projesini ilçede hayata geçirdi.
İlçe Belediye Başkanı Ali Meşe, AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Hacı Zuhal eşliğinde ziyaret ettiği yeni bebek sahibi olan ailelere, içinde yeni doğan bebeklerin ihtiyaç duyacakları ürünlerin bulunduğu çantaları hediye ederek sevinçlerine ortak oldu.
Ziyaretlerin ardından konuşan Başkan Meşe, "Sapmaz ailesinin kızı Aysima'ya, Eski ailesinin kızı Melike'ye, Alici ailesinin kızı Cennet Nehir'e, Eryürük ailesinin kızı Ceylin'e dünyamızı güzelleştirmeye hoş geldiniz dedik. Geleceğimizin teminatı olan nesiller yetiştirebilmek çok önemli. Bizim de yaptığımız her hizmet, bu yavrularımızın geleceği içindir." dedi.

AK Parti, Ali Meşe, Çeltik, Bebek, Güncel

Kaynak: AA

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