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Çeltik kabuğundan yalıtım malzemesi üretildi

Tokat Zile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Selami Dicle ve öğrencileri, kerpiç evlerin yalıtım sorunundan yola çıkarak çeltik kabuğundan yalıtım malzemesi üretti.

29.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 29.12.2019 11:50
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyoloji Öğretmeni Selami ve öğrencileri, kerpiç evlerin yalıtım sorunundan yola çıkarak çeltik kabuğundan yalıtım malzemesi üretti.
Tarihi evleriyle öne çıkan ve 3 bin 600 tarihi evin ayakta kaldığı Zile ilçesinde, evlerin otantik dokusu bozulmadan yalıtımının yapılabilmesi için kafa yoran Dicle ve öğrencileri, kerpiç evlerin izolasyonu için çeşitli malzemeler üzerine çalışma yaptı.
Ekip, çeltik kabuğundan yararlanarak, ısı, ses ve su izolasyonu sağlayan yalıtım malzemesi elde etti.
Dicle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, modern binalarda kullanılan yalıtım malzemelerinin kerpiç evler için uygun olmadığına işaret etti.
Kerpiç evlerde de kullanılabilecek bir malzeme geliştirmek için çalıştıklarını belirten Dicle, "Buradan yola çıkarak, 'Bir yalıtım malzemesi geliştirsek, tarihi dokuyla uyumlu olsa ve bu dokuya hiçbir zararı olmasa' düşüncesiyle hareket ettik. Tarihi evlerde her yalıtım malzemesi kullanılamıyor." dedi.
"Olumlu sonuç aldık"
Çalışmalarında, çeltiğin dış kabuğunu kullanmaya karar verdiklerini anlatan Dicle, "Kalsiyum karbonat içine çeltik kabuğu ve çeşitli bileşimleri belli oranda karıştırarak bir malzeme hazırladık. Bunu da kerpiç evlere sıva şeklinde uygulayarak yalıtım, ses izolasyonunu denedik. Gayet olumlu, verimli sonuçlar aldık." diye konuştu.
Elde ettikleri malzemenin yeni binalarda da ısı yalıtımında kullanılabileceğine dikkati çeken Dicle, "Hem tarihi evlerin restorasyonunda hem de yeni yapılarda bu malzeme kullanıldığı zaman sadece ısı ve ses yalıtımı değil dekoratif bir görüntü de sağlanabilir." ifadesini kullandı.
Dicle, ürünün patentini almak için başvuruda bulunduklarını dile getirdi.
Çeltik kabuğundan yalıtım malzemesi üretildi

Anadolu Lisesi, Dicle, Tokat, Zile, Güncel

Kaynak: AA


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