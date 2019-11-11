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Çeltik'te fidanlar toprakla buluştu

Konya'nın Çeltik ilçesinde 'Geleceğe nefes' kampanyası kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

11.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:17Çeltik'te fidanlar toprakla buluştu
Konya'nın Çeltik ilçesinde 'Geleceğe nefes' kampanyası kapsamında fidanlar toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Geleceğe nefes' sloganıyla Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarını artırmak ve çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla 81 ilde aynı anda başlatılan 11 milyon ağaç dikme programı kapsamında, Çeltik ilçesi Adakasım Mahallesinde, dağıtılan fidanlar toprakla buluştu. Etkinliğe İlçe Kaymakamı Osman Sak, Belediye Başkan Vekili Cumali Erdoğmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Altunkalem, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

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