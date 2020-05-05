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Çeltik üreticisinin zorlu mesaisi başladı

Çeltik üreticisinin zorlu mesaisi başladı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çeltik üretimi yapan çiftçiler; havuzları hazırlama, tavalama ve tohum süreci çalışmalarına başladı.

05.05.2020 11:03 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:08
Çeltik üreticisinin zorlu mesaisi başladı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çeltik üretimi yapan çiftçiler; havuzları hazırlama, tavalama ve tohum süreci çalışmalarına başladı.
Uzun yıllar önce çeltik üretiminin merkezi olan ancak son yıllarda üretim miktarı düşen Orhangazi'de, koronavirüs salgınına rağmen üretimi sürdüren çiftçiler, Orhangazi Ovası ve Gürle'de çeltik tohumlarının ekimi için çalışmalara başladı. Traktör ile havuzların tavalamasını yapan çiftçiler, havuzlardaki sularla birlikte mayıs ayının ilk haftasında tohum atma işlemini de tamamlayacak. Orhangazi'de, geçen yıl 1620 dekarlık alanda ekilen çeltikten ise toplamda bin 300 ton ürün elde edildi.
'ÇELTİK, ÇİLELİ BİR ÜRÜNDÜR'
Gürle altında çiftçilik yapan İsmail Menekşe, çeltik tarlalarının kış dönemindeki hazırlıklarını yaptıklarını belirtti. Üretim sürecini aktaran Menekşe, 'Yerleri işledik. Şimdi suları saldık, yerlerin tesviye zamanı. Ondan sonra ilaçlamasını yaptıktan sonra tohum atma yapacağız. Çeltik işi çok zorlu bir süreç. Günde 15 dönüm arsada ancak tesviye yapabiliyoruz. Tohum atma işlemini de 10 gün içinde yapacağız. Çamurun biraz katılaşmasını bekleyeceğiz. Çeltikte eylül ayının başında da hasada başlamış olacağız. Eylül ayına kadar ilaçlamadan bakıma kadar birçok çalışmayı da 4 aylık dönemde yürütmüş olacağızö ifadelerini kullandı. Çeltik üreticisinin zorlu mesaisi başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Orhangazi, Çeltik, Bursa, Güncel, Haber

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