Cem Akarsu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ADANA büyükşehir belediye başkan adayı Cem Akarsu oldu. Bağımsız adayı Cem Akarsu, ADANA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ADANA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız ADANA büyükşehir belediye başkan adayı Cem Akarsu ile ilgili seçim sonuçları ve ADANA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız ADANA büyükşehir belediye başkan adayı Cem Akarsu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ADANA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ADANA aday yarışı ve ADANA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ADANA Seçim Bilgileri

ADANA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.901 olduğu belirlendi.

ADANA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.901 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ADANA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 83,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ADANA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.536.508 olduğu belirlendi.

ADANA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.279.821 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız ADANA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cem Akarsu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ADANA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Cem Akarsu, ADANA yarışında % 0,14 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Cem Akarsu toplamda 1.666 adet oy sayısına ulaştı.

Cem Akarsu Kimdir?

Cem Akarsu, 30 Temmuz 1981 yılında Adana'da doğdu. Sırasıyla; Adana Toros İlkokulu, Adana Beşocak Ortaokulu ve Adana Anadolu İletişim Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra bir süre Hürriyet Gazetesi ve Doğan Haber Ajansı'nda çalıştı.

Muğla Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü, Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler'den mezun oldu. Akarsu, 2008 yılında Adana Adliyesi'nde Zabıt Katibi olarak göreve başladı ve halen görevine devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Adalet Bölümü'ndeki eğitimine de ayrıca devam ediyor. Seçim çalışmalarını bisikletiyle sürdürüyor.

Cem Akarsu, 31 Mart 2019 seçimlerinde Bağımsız Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayıdır.

Bağımsız ADANA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.