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Cem Belevi, Demirören Medya'nın çağrısını milyonlara ulaştıracak

Demirören Medya'nın 'evde kal' çağrısını daha geniş kitlelere ulaştırmak için başlattığı ev konserlerinin yeni konuğu Cem Belevi olacak.

26.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:36
Cem Belevi, Demirören Medya'nın çağrısını milyonlara ulaştıracak
Demirören Medya'nın 'evde kal' çağrısını daha geniş kitlelere ulaştırmak için başlattığı ev konserlerinin yeni konuğu Cem Belevi olacak.

Türkiye 'nin Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Demirören Medya'nın başlattığı '#EvdeKal#MuzikleKal' projesi kapsamında Cem Belevi hayranlarıyla buluşacak.

Genç müzisyen, 26 Mart Perşembe günü 21.05'te Instagram hesabından(@cembelevi) canlı yayınla mini bir konser verecek. Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Cem Belevi, en sevilen şarkılarını kendi evinde hayranları için seslendirecek ve 'evde kal' çağrısı yapacak.

Ünlü müzisyen bir sonraki konser için sanatçı arkadaşlarını da desteğe davet edecek.


- Belevi

Kaynak: DHA

Etiketler: Cem Belevi, Türkiye, Belevi, Güncel

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